お笑いコンビ・爆笑問題の太田光（60）が、2月10日深夜放送の『JUNK 爆笑問題カーボーイ』（TBSラジオ）で、衆院選開票特番での騒動を自ら振り返り、笑いを交えて言及した。発端は、8日放送の『選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（TBS系）での一幕だ。スペシャルキャスターを務めた太田は、歴史的圧勝を収めた高市早苗首相（64）に中継でインタビューを行った。太田は“飲食料品の消費税