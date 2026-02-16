¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î2022Ç¯ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÈÅÄÍ¼Íü²ÖÁª¼ê¤¬2026Ç¯2·î15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿É×¡¦¿·ßÀÎ©ÌéÁª¼ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¾å¼ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×25Ç¯4·î¤Ë²­Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Î¸Ä¿ÍÎý½¬Ãæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢´éÌÌ¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·ßÀÁª¼ê¡£2·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃË»Ò500m¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢34ÉÃ466¤Ç6°ÌÆþ