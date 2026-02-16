É×ÉØ¤ÎÊúÍÊ¥·¥ç¥Ã¥ÈÏÃÂê...Âç¤±¤¬¾è¤ê±Û¤¨¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È6°Ì¡¦¿·ßÀÎ©Ìé¤Ë¡¢ºÊ¡¦µÈÅÄÍ¼Íü²Ö¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¡×
¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î2022Ç¯ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÈÅÄÍ¼Íü²ÖÁª¼ê¤¬2026Ç¯2·î15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿É×¡¦¿·ßÀÎ©ÌéÁª¼ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¾å¼ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×
25Ç¯4·î¤Ë²Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ç¤Î¸Ä¿ÍÎý½¬Ãæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢´éÌÌ¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·ßÀÁª¼ê¡£2·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃË»Ò500m¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢34ÉÃ466¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¿·ßÀÁª¼ê¤ÈºÊ¡¦µÈÅÄÁª¼ê¤¬¶¯¤¯Êú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖºÊ¡¦µÈÅÄÍ¼Íü²Ö¡Ê¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Âç²ñ½Ð¾ì¡Ë¤ÈÄÏ¤ó¤À6°ÌÆþ¾Þ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢É×¡¦¿·ßÀÁª¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¾å¼ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì¸À¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡×
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·ßÀÁª¼ê¤¬¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿Æü¤¬±ó¤¤ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢º£Æü¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉ¹¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ò¤ß¤Æ4Ç¯Á°¤Î¤¢¤ÎÆü¤è¤ê³Î¼Â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¿´¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬¼£¤Ã¤Æ¤â¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¿´¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¼£¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â²¿ÇÜ¤â²¿ÇÜ¤â¶ì¤·¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤¢¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç´¶³´¿¼¤¯¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç»ä¤ÏÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Æ±Áö¤ÎÁª¼ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¾¡ÇÔ¤ò±Û¤¨¤Æ·É°Õ¤ò¼¨¤¹¡¢¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤Î»Ñ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤È¡¢ºÇ¹â¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ÀïÁ°¤Ë¥ß¥é¥Î¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤ªÎé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
