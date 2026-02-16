¹â¶¶Í¥¤¬2026Ç¯7·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ã¡È¹â¶¶ Í¥ 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026¡Ö¼«Í³¤¿¤ë³Ð¸ç¡¢Á³¤È¤·¤ÆÁÕ¤º¡×¡ä¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î21Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢12·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ ¡È¹â¶¶ Í¥ 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026¡Ö¼«Í³¤¿¤ë³Ð¸ç¡¢Á³¤È¤·¤ÆÁÕ¤º¡×¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶Í¥¡£2·î15Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û