ガンバ大阪は２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で名古屋グランパスとホームで対戦。90分では決着が着かず、PK戦の末に２−３で敗れた。G大阪はこの一戦で立て続けにアクシデントに見舞われる。まずは66分、先発出場のDF佐々木翔悟が、ゴール前で座り込んでしまう。右足のもも裏あたりを痛めたか。少しさする様な仕草を見せ、メディカルスタッフのチェック後、68分に負傷交代となった。 代わってDF