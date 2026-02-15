G大阪、アクシデント連発。佐々木翔悟が負傷交代→代わって投入の福岡将太も直後に受傷。試合はPK戦で名古屋に敗れる
ガンバ大阪は２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で名古屋グランパスとホームで対戦。90分では決着が着かず、PK戦の末に２−３で敗れた。
G大阪はこの一戦で立て続けにアクシデントに見舞われる。まずは66分、先発出場のDF佐々木翔悟が、ゴール前で座り込んでしまう。右足のもも裏あたりを痛めたか。少しさする様な仕草を見せ、メディカルスタッフのチェック後、68分に負傷交代となった。
代わってDF福岡将太が投入されるが、その福岡も交代直後に受傷。自陣ボックス内でマルクス・ヴィニシウスと交錯し、左足のもも裏を押さえて倒れ込んでしまう。その後、メディカルスタッフの肩を借り、足を引きずりながら70分にピッチを後にした。
なお、ホームチームは福岡の投入で交代枠をすべて使い切っており、１人少ない状況でのプレーを余儀なくされた。
アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16第２戦・浦項スティーラーズとの戦いを４日後に控えるなか、２選手の怪我の状況が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
