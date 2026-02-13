◆１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）１着賞金１２０万米ドル（１億８８０８万円）のレースは、日本から出走した戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝騎乗のシンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）は１３着の最下位に終わってしまった。国内外で初の重賞タイトルを狙ったが次戦以降に持ち越しとなった。優勝はリーフランナー（セン５