明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第2節が13日に行われ、ヴィッセル神戸とV・ファーレン長崎が対戦した。シーズン以降前、半年間の特別なシーズンに行われる明治安田J1百年構想リーグも第2節に突入。今週もフライデーナイトJリーグ、通称“金J”が1試合組み込まれており、神戸が本拠地『ノエビアスタジアム神戸』に長崎を迎えた。ミヒャエル・スキッベ監督の下で新たなスタートを切った神戸は、6日に第1節で