¿À¸Í¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¡õº´¡¹ÌÚÂç¼ùÃÆ¤ÇÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡È½éÇòÀ±¡É¡ª¡¡¾º³ÊÁÈ¤ÎÄ¹ºê¤ÏÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWESTÂè2Àá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ßÁ°¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤âÂè2Àá¤ËÆÍÆþ¡£º£½µ¤â¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥ÈJ¥ê¡¼¥°¡¢ÄÌ¾Î¡È¶âJ¡É¤¬1»î¹çÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¸Í¤¬ËÜµòÃÏ¡Ø¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ù¤ËÄ¹ºê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢6Æü¤ËÂè1Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÈÂÐÀï¡£ÉðÆ£²Åµª¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÆÃÍ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëPKÀï¤ÇGKÁ°ÀîÂãÌé¤¬ÌöÆ°¡£2ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö2¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Â³¤¯10Æü¤Ë¤Ï¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè7Àá¤ÇFC¥½¥¦¥ë¤ò2¡Ý0¤Ç·âÇË¡£¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä¹ºê¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ÎÉñÂæ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯6Æü¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÂÐÀï¡£¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢È¿·â¤Ï81Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬µó¤²¤¿1ÅÀ¤Î¤ß¡£1¡Ý3¤È¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤ÏACLE¤ÎFC¥½¥¦¥ëÀï¤«¤éÃæ2Æü¤È¤¤¤¦²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»î¹ç¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò5Ì¾ÊÑ¹¹¡£Àð¸¶µ®¹¨¤äÂçÇ÷Í¦Ìé¤é¤Ï·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Ä¹ºê¤Ï¹ÅçÀï¤«¤é3Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÊÆÅÄÈ»Ìé¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¡¢»³ùõÎ¿¸ã¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¡£»³¸ý·Ö¤Ï¸ÅÁãÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¡¢¿À¸Í¤¬¹¶·â¤ØÅ¾¤¸¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹ºê¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¿Ø¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¿À¸Í¤¬²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿25Ê¬¡¢¿À¸Í¤¬º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬º¸Â¤Ç½³¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î³°¤Ø½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¼ò°æ¹âÆÁ¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¸«»ö¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¿À¸Í¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¿À¸Í¤Ï35Ê¬¡¢¾®¾¾Ï¡¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ÆGK¸åÆ£²íÌÀ¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¤ÎÍð¤ì¤òÍ¶¤¤¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤¬²ó¼ý¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç°æ¼ê¸ý¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÂç¼ù¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â¤ÇÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿°ì·â¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÂ³¤¯42Ê¬¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¼ò°æ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ç¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬È¿±þ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢¿À¸Í¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¤ÎÍÍÁê¤ÏÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿À¸Í¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ»þ·×¤Î¿Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¾®¾¾Ï¡¤¬Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥È¥É¥á¤Î3ÅÀÌÜ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÄ¹ºê¤Ï¡¢61Ê¬¤Ë3Ëç¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Ï73Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢¶¯°ú¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GKÁ°ÀîÂãÌé¤ËÆñ¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¡£Ä¹ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡¢³ÞÌøÍã¤¬¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âGKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¤ÏÈ¿·â¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤ÏÂè1Àá¤Ç¤ÏPKÀï¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢90Ê¬´Ö¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Æ±»î¹ç¤¬½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö5¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢WEST¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Ä¹ºê¤Ï2Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ßÁ°¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤âÂè2Àá¤ËÆÍÆþ¡£º£½µ¤â¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥ÈJ¥ê¡¼¥°¡¢ÄÌ¾Î¡È¶âJ¡É¤¬1»î¹çÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¸Í¤¬ËÜµòÃÏ¡Ø¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ù¤ËÄ¹ºê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢6Æü¤ËÂè1Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÈÂÐÀï¡£ÉðÆ£²Åµª¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÆÃÍ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëPKÀï¤ÇGKÁ°ÀîÂãÌé¤¬ÌöÆ°¡£2ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö2¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Â³¤¯10Æü¤Ë¤Ï¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè7Àá¤ÇFC¥½¥¦¥ë¤ò2¡Ý0¤Ç·âÇË¡£¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤ÏACLE¤ÎFC¥½¥¦¥ëÀï¤«¤éÃæ2Æü¤È¤¤¤¦²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»î¹ç¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò5Ì¾ÊÑ¹¹¡£Àð¸¶µ®¹¨¤äÂçÇ÷Í¦Ìé¤é¤Ï·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Ä¹ºê¤Ï¹ÅçÀï¤«¤é3Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÊÆÅÄÈ»Ìé¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¡¢»³ùõÎ¿¸ã¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¡£»³¸ý·Ö¤Ï¸ÅÁãÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¡¢¿À¸Í¤¬¹¶·â¤ØÅ¾¤¸¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹ºê¤È¤·¤Æ¤Ï¼«¿Ø¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¿À¸Í¤¬²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿25Ê¬¡¢¿À¸Í¤¬º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬º¸Â¤Ç½³¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î³°¤Ø½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¼ò°æ¹âÆÁ¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¸«»ö¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¿À¸Í¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¿À¸Í¤Ï35Ê¬¡¢¾®¾¾Ï¡¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ÆGK¸åÆ£²íÌÀ¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¤ÎÍð¤ì¤òÍ¶¤¤¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤¬²ó¼ý¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç°æ¼ê¸ý¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÂç¼ù¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éº¸Â¤ÇÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿°ì·â¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÂ³¤¯42Ê¬¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¼ò°æ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ç¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬È¿±þ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢¿À¸Í¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¤ÎÍÍÁê¤ÏÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿À¸Í¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ»þ·×¤Î¿Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¾®¾¾Ï¡¤¬Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥È¥É¥á¤Î3ÅÀÌÜ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÄ¹ºê¤Ï¡¢61Ê¬¤Ë3Ëç¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Ï73Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢¶¯°ú¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GKÁ°ÀîÂãÌé¤ËÆñ¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¡£Ä¹ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡¢³ÞÌøÍã¤¬¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âGKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¤ÏÈ¿·â¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤ÏÂè1Àá¤Ç¤ÏPKÀï¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢90Ê¬´Ö¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Æ±»î¹ç¤¬½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö5¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢WEST¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Ä¹ºê¤Ï2Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£