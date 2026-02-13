北海道網走市の男性市議が衆院選の期日前投票をしたのに、投開票日に再び投票の手続きを試みていたことが13日、分かった。市議は取材に「二重投票の意思はなかった。（不正防止の仕組みが機能しているか）確認したかった」と釈明した。