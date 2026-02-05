投票の様子 笠岡市選挙管理委員会は、期日前投票所で既に投票を済ませた有権者1人に誤って衆議院選挙の投票用紙を2重に交付するミスがあったと発表しました。 該当する有権者は、28日に投票所入場券なしで市の中央公民館2階の期日前投票所を訪れ、小選挙区と比例代表の投票を行いました。 市選管は、29日に有権者に向け入場券を発送。この有権者は、4日に入場券を持参し同じ投票所を訪れました。本来は最高裁判所裁判官