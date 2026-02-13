【香港共同】ロイター通信は13日までに、日産自動車が生産終了を決めたメキシコ工場について、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）と、同じく中国メーカーの吉利汽車が買い手の最終候補に残っていると報じた。事情に詳しい関係者の話としている。米欧や日本勢が強い現地の勢力図を変える可能性があると指摘した。メキシコではトランプ米政権による関税の影響を受け、自動車産業が苦境にさらされている。一方、メキシコは