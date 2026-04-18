今日18日は、低気圧に近い九州や北海道を中心に雨が降るでしょう。曇りや雨でも気温は高く、最高気温は全国的に5月並みとなりそうです。台風4号の影響を受ける小笠原諸島は、うねりを伴った高波に警戒してください。日本海側中心に雨雲小笠原諸島は台風4号の影響で大しけ今日18日は低気圧が九州の西を北上し、別の低気圧が北海道に近づくでしょう。沖縄は雲が多く、昼頃にかけて雨の降る所がありそうです。九州は北部から南部へ