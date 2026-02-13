《兵庫県、福岡県、東京都、宮城県、イベント無事終わりました〜！！！！！！ご参加いただいた皆様本当にありがとうございました！！温かい言葉にこちらも元気をいただきました！！ますます頑張ります〜！！》2月8日、自身のXを更新し、こう綴ったのはお笑いタレントのやす子（27）。1月30日に初の著書『靴下はいつもあべこべ はい〜』を上梓し、発売記念イベントで兵庫県、福岡県、東京都、宮城県を回っていた。1月31日に兵庫県