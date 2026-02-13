《兵庫県、福岡県、東京都、宮城県、イベント無事終わりました〜！！！！！！ご参加いただいた皆様 本当にありがとうございました！！温かい言葉にこちらも元気をいただきました！！ますます頑張ります〜！！》

2月8日、自身のXを更新し、こう綴ったのはお笑いタレントのやす子（27）。1月30日に初の著書『靴下はいつもあべこべ はい〜』を上梓し、発売記念イベントで兵庫県、福岡県、東京都、宮城県を回っていた。1月31日に兵庫県で開催された刊行記念イベントに訪れたファンがその時の様子を明かす。

「1冊購入すると、“やす子とはい〜タッチ会”、2冊購入すると“やす子お面 お渡し会”、5冊購入すると、“やす子と3、2、1、はい〜2ショット撮影会”ができました。

お会いしたやす子さんは少し疲れているように見えましたね。彼女のSNSを見るに、多忙で15連勤ほどしていたそうです。

遠方からイベントのために来た熱心なファンの姿も。ただ私が行った時は、5人ほど並んでいるだけで大行列ができている訳ではありませんでしたね。イベントも少し早めに終わったみたいです。

東京で行われた発売記念イベントにはテレビ局なども取材に訪れ、大盛況だったといいます」

本誌は、神戸駅でのイベント終了後に新神戸駅に立ち寄るやす子を目撃した。翌日、福岡県でも開催される同イベントに向かうためだろうか。白いハットを目深に被りマスクを着けたやす子が、駅構内の椅子に座り、壁にもたれかかって目を閉じ休んでいた。

新幹線の時間が迫ってきたため、やす子は起きてホームへ向かう。駅のホームでは、マネージャーに、足を左右に小刻みに出しながら歩く“ペンギン歩き”を披露する一幕も。新幹線が到着すると、車両にはしっかりとした足どりで乗り込んでいった。

冒頭のポストに続けて、

《今回のイベントへの感謝が止まりません〜 皆さんと直接触れ合ったりお話ししたりですんごくやってよかったと思いました！！やる気と元気と感謝と頑張ろう！！で溢れまくってます！！いいね、引用リツイート、コメント、もそうですが一つ一つ全部ありがとうございます！！ありがとう〜！！》

と綴っていたやす子。初めての刊行イベントで、ファンから力をもらったようだーー。