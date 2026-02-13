かつてCM10社、総額30億円を稼いだ男は、なぜ“全て失った”のか――草なぎ剛とホラン千秋がMCを務めるフジテレビ系特番『あの金どこいった? 〜逆転人生にかける有名人〜』の第2弾が、きょう13日(21:00〜)に放送。オスマン・サンコンが、税金、豪遊、そして“気前の良さ”で消えた巨額の財産と、現在の人生を明かす。(左から)ホラン千秋、草なぎ剛かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材する