日本スケート連盟公式インスタグラムが、2026年2月11日、開催中のミラノ・コルティナ五輪に出場している、ショートトラックの金井莉佳選手（20）、長森遥南選手（23）の動画を公開した。「靴下とかあるんですけど」日本スケート連盟公式インスタグラムは、「初日のレースを終えた金井莉佳選手が、お部屋で何か作業をするというので、ついて行くと......？」と投稿した。公開された動画では、部屋に入った金井選手が、「やばい！ 靴