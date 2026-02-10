財務省＝10日午後、東京・霞が関財務省は10日、国債と借入金、政府短期証券を合計した国の借金が2025年末時点で1342兆1720億円になったと発表した。残高は24年末から24兆5355億円増え、過去最大を更新した。物価高対策といった歳出の拡大圧力が強まる中、国債発行に依存する構図が続く。「責任ある積極財政」を掲げる高市政権の下、自民党が衆院選で大勝し、債務が今後も膨張する恐れがある。借金の内訳は、国債が24年末時点よ