「ロッテ５−３日本ハム」（１６日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムはミスの連発で２連敗、４月３日以来の借金生活となった。二回にソトの風に流された左飛を西川がバンザイしたのを皮切りに、チーム７年ぶり５失策。七回は１死から岡の三塁内野安打を郡司が悪送球し、二塁進塁を許したことが２点差とされる失点につながった。「今日もいっぱいしましたね、エラーを」。新庄監督は開口一番、失策について言及した。これ