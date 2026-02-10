ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Å·³¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡È¶µ¤¨»Ò¡É¥­¥ã¥¹¥È8¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¤·¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¹æµãÉÔ²ÄÈò¡×¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡ÙÆ±Áë²ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÅ·³¤Í´´õºîÃæ¤ÇÅ·³¤¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤Ç¥¯¥é¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÃ¡¤­¹þ¤àÎäÅ°¤Ê¶µ»Õ¡¦°¤µ×ÄÅ¿¿Ìð¤ò±é¤¸¤¿¡£¥¹¥¿