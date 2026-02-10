【モデルプレス＝2026/02/10】女優の天海祐希が、9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。本名を明かした。【写真】反響殺到・58歳主演女優の粋な投稿◆天海祐希、本名＆母親の職業告白スタジオトークで天海は自身の本名を「ゆり」だと明かし、7歳差の弟を溺愛しているという。また、母親の職業は美容師だったそうで「パキパキした人ですね」と人柄を告白。「厳しかった？」と聞かれると「厳しかった」と答え