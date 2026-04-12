テレビ番組に出演した女優・天海祐希さん（58）の近影が話題となっています。【写真】天海祐希さん、白髪もそのままで反響を呼んだ「あさイチ」出演時のオフショット3日に放送された朝の情報番組「あさイチ」（NHK）に、新年度最初のプレミアムトークのゲストとして出演した天海さん。同番組の公式インスタグラムにてオフショットが公開されました。番組終了後、鈴木奈穂子アナウンサーは公式インスタグラムで「スターオーラ満開な