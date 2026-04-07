4月3日に放送された『あさイチ』（NHK）プレミアムトークに、女優・天海祐希が出演。近影で見せた髪色に、視聴者から支持が集まっている。この日、ゲストで登場した天海は、自身の学生時代や芸能人生を振り返り、MC陣とトークを繰り広げた。天海への質問リストのなかで、「おもしろくなってきたじゃない！ 豊かな老後」というテーマがピックアップされると、天海は「もう、だいたい60歳にリーチがかかってきた」と語りだした。