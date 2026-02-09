愛知県稲沢市の市議会議員が、恐喝などの疑いで逮捕されました。 【写真を見る】43歳の市議会議員｢どれだけ払えるんだ。金をおろしてこい｣ 飲食店にいた男性から現金3万円を脅し取った疑い 愛知･稲沢市 逮捕されたのは、稲沢市の市議会議員・山田崇夫容疑者43歳です。 山田容疑者は去年11月、自身が出資する一宮市内の飲食店にいた40歳の男性に、「どれだけ払えるんだ。金をおろしてこい」などと言って、現金3万円を脅し取った