2026年1月6日に島根県東部を震源として発生した地震によって宿泊予約のキャンセルなどの影響が出ていることを受けて、島根県と鳥取県が旅行意欲を喚起するキャンペーンを開始した。楽天トラベルとじゃらんで限定クーポン「今日も明日も島根・鳥取は元気です」を共通のメッセージとし、2月9日から楽天トラベルとじゃらんnetでの予約について各県で宿泊料金の割引を実施。島根県は「今こそ、しまねへ。しまね旅キャンペーン」と題し