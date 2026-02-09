島根・鳥取は元気です！両県が観光キャンペーン、地震の影響払拭へ宿泊最大6000円引き

2026年1月6日に島根県東部を震源として発生した地震によって宿泊予約のキャンセルなどの影響が出ていることを受けて、島根県と鳥取県が旅行意欲を喚起するキャンペーンを開始した。

楽天トラベルとじゃらんで限定クーポン

「今日も明日も島根・鳥取は元気です」を共通のメッセージとし、2月9日から楽天トラベルとじゃらんnetでの予約について各県で宿泊料金の割引を実施。島根県は「今こそ、しまねへ。しまね旅キャンペーン」と題して最大6000円を割り引くクーポンを提供。鳥取県では「馬取県（まっとりけん）で待っとるけん」キャンペーンとして最大2000円割引を用意した。

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で注目の小泉八雲・セツ夫妻と「松江人の血液」しじみ汁の画像も

対象となる宿泊期間は島根県が2月9日チェックインから3月26日チェックアウトまでで、鳥取県は2月9日チェックインから3月31日チェックアウトまで。利用にあたっては、楽天トラベルとじゃらんnetのキャンペーンページ上で割引クーポンを取得したうえで予約する必要がある。公式ウェブサイトや電話など宿泊施設への直接の予約は対象外。

島根県がキャンペーン特設ページを公開したほか、楽天トラベルとじゃらんnetもキャンペーンページを2月9日までに公開している（楽天トラベル：島根県、鳥取県｜じゃらんnet：島根県、鳥取県）。

午年の今年は「馬」と「鳥」の漢字が似ていて馬との関わりも深いことから「馬取県（まっとりけん）」に改名

なお、今回のキャンペーンでは西日本旅客鉄道もキャンペーンポスターを京阪神エリアの一部列車内や京都、新大阪、大阪、三宮、岡山、広島、新山口の各駅で掲示し安心して観光できることをアピール。

また、風評被害払拭の取り組みとして、鳥取県ではすでに1月21日からSNS上で松葉がにが50名に当たる『「馬取県で待っとるけん」ウェルカニキャンペーン』を展開中。一方、島根県は2025年12月8日から「冬旅しまね宿泊キャンペーン」を実施しており、3月26日チェックアウトまでの期間、同じく楽天トラベルとじゃらんnet上で対象プランについて最大5000円の割引が利用可能だ。

※画像ギャラリーではキャンペーン用に作成されたバナー画像などがご覧いただけます

【画像】島根・鳥取は元気！両県が観光キャンペーン、地震の影響払拭へ宿泊最大6000円引き（4枚）