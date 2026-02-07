King & Prince「Shake Hands」in Quiet Session Club vol.1サムネイル King & Princeが７日、スタジオライブ映像”King & Prince「Shake Hands」in Quiet Session Club vol.1”を公開した。【動画】公開されたKing & Prince「Shake Hands」スタジオライブ映像「Shake Hands」は、2024年5月発売のシングル作品「halfmoon / moooove!!」に収録された楽曲で、今回公開されたのは、バンド形式のスタジ