¥¥ó¥×¥ê¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¡ÖShake Hands¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
King & Prince¡ÖShake Hands¡×in Quiet Session Club vol.1¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
King & Prince¤¬£·Æü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡ÉKing & Prince¡ÖShake Hands¡×in Quiet Session Club vol.1¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿King & Prince¡ÖShake Hands¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡ÖShake Hands¡×¤Ï¡¢2024Ç¯5·îÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ëºîÉÊ¡Öhalfmoon / moooove!!¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É·Á¼°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö´ë²è ¡ÈQuiet Session Club vol.1¡È ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£
Quiet Session Club¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á / IKnow¡×¤ÎDVDÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¥ó¥É·Á¼°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö´ë²è¤Ç¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖTheater¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡È¡ÖTheater¡× in Quiet Session Club¡É ¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¥é¥Õ¤Ê²Î¤¤Êý¤È¥ê¥º¥à¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡×¡Ö2¿Í¤ÎÀ¼¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ËÍá¤Ó¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¡ÖTheater¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÖShake Hands¡×¤Î¡ÈQuiet Session Club vol.1¡È ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬£·Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖVenue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL¡×¤Ç¤â¡ÖShake Hands¡×¤Î¡ÉQuiet Session Club vol.1¡È ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇSNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙDVDÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁü¤¬¡¢YouTube¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWaltz for Lily¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÈQuiet Session Club vol.2¡É¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯3¶ÊÊ¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£À¸¥Ð¥ó¥É·Á¼°¤À¤Ã¤¿vol.1¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢º£²ó¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥É+¥³¡¼¥é¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿ "Quiet Session Club¡È ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡ÖOne Sided Love¡×¡ÖË¢¤Î±Æ¡×¡ÖSing Your Melody¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£