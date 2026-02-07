2月5日、高橋愛がInstagramを更新した。【写真】赤のカーディガンがキュートなパンツコーデを公開高橋は、自身のInstagramアカウントにて、「この超かわいいお洋服は、 2/6にemmiから発売されるハートコレクション」と切り出した。続けて、「カーディガンは、胸元にある刺繍のハートがポイントになってる し、肌触りもいい」「やや厚手の生地だから、長く着られるよ」「パンツは、写真では見えてないんだけど ウエスト部分にロゴが