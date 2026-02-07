2月5日、高橋愛がInstagramを更新した。

【写真】赤のカーディガンがキュートなパンツコーデを公開

高橋は、自身のInstagramアカウントにて、「この超かわいいお洋服は、 2/6にemmiから発売されるハートコレクション」と切り出した。

続けて、「カーディガンは、胸元にある刺繍のハートがポイントになってる し、肌触りもいい」「やや厚手の生地だから、長く着られるよ」「パンツは、写真では見えてないんだけど ウエスト部分にロゴが入ってて トップスインして着ても絶対可愛いと思う」「NIKEのスニーカー は、emmiだけのカスタムで靴紐をチェンジ！」などと着用アイテムのポイントについてもコメント。

あわせて、金髪ヘアで、胸元の刺繍がキュートな赤のカーディガンに黒のパンツ、クリーム色のスニーカーを合わせたコーディネートの全身SHOTや、ピースポーズの自撮りアップSHOTなどを掲載した。

さらに、「ハートのカスタム、めっっちゃ可愛いから、ぜひゲットしてね」「お揃いにしましょ」などとPRを交えて綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「似合ってます」「愛ちゃんずっと可愛いです」「最高」などのコメントが寄せられている。

かつてモーニング娘。メンバーとして人気を博した高橋は、現在ファッション誌のモデルとしても活躍しつつ、アパレルブランド「fukuu」のディレクターを務めるなど、幅広く活動している。

画像出典：高橋愛オフィシャルInstagramより