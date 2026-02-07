2月5日、女優で歌手の酒井法子が、デビュー39周年記念ライブを開催し、注目を集めている。「ふぁんみダョん全員集合」と銘打たれたライブで、『8時だョ！全員集合』をオマージュ。酒井や他の出演者たちが法被をまとい、お祭りモードで登場し、会場を盛り上げた。法被の下には、オレンジ色のスパンコールがついたミニワンピースと、膝上まであるニーハイブーツを着こなして、『碧いうさぎ』などを熱唱した。「酒井さんは現在54歳