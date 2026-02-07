〈【“裏帳簿”に新発見】高市事務所のパー券収入が消えていた！専門家からは「政治資金規正法違反の疑い」〉から続く高市早苗首相が旧統一教会の友好団体「世界平和連合」の奈良県連合会郡山支部副支部長宛に挨拶状を送っていたと報じた「週刊文春」の記事が話題を呼んでいる。【衝撃画像】「世界平和連合」と記載された高市早苗事務所の“ご挨拶状リスト”を見る高市首相©時事通信社高市事務所の内部資料「ご挨拶状リ