大企業に長く勤め、定年まで働けば老後は安泰――。そんな時代は、すでに終わりつつある。外資系製薬会社で35年以上働いてきた男性は、50代後半で「早期退職」という選択をした。プレッシャーや職場の居心地の悪さから会社を去ったはずだが、その後の人生は、必ずしも「第二の人生」と呼べるものではなかった。【画像】シニアワーカーの過酷な実態に迫る『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増し