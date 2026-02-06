「退職金1000万円は数年でなくなった」外資系MRを57歳で早期退職するもスーパーで品出しの今…61歳男性が語る退職後の“シビアな現実”

大企業に長く勤め、定年まで働けば老後は安泰――。そんな時代は、すでに終わりつつある。外資系製薬会社で35年以上働いてきた男性は、50代後半で「早期退職」という選択をした。プレッシャーや職場の居心地の悪さから会社を去ったはずだが、その後の人生は、必ずしも「第二の人生」と呼べるものではなかった。



『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）より一部抜粋、再構成してお届けする。

プレッシャーからは解放された

「社内のパワハラ体質に嫌気がさし、早期退職を受け入れました。ちょうど母親の介護というタイミングもあったのですが、それは言い訳ですね。会社の居心地が悪くなったのが本当の理由です」

こう話すのは、外資系の製薬会社でMR（医療情報担当者）を35年以上勤めてきた九州地方在住のIさん（61）。Iさんは会社を57歳で早期退職し、現在は近所のスーパーで品出しのパートをしている。

「製薬会社のMRとスーパーの品出し、全く異なる仕事ですよね。でも、今はそれなりに充実した毎日を送っています」

Iさんはさわやかに答える。スラリと背の高いIさんは、ジーパンにダンガリーシャツを着た、身のこなしのスッキリとしたシニアである。

スーパーで働き始めてまだ半年。仕事内容だけでなく、スーツ姿のMR時代とは服装も違う。

「普段の仕事は鮮魚売り場の掃除や品出し。服装は長靴、防水のエプロンと作業着、ゴム手袋、ネット付きの帽子とマスクです」

パートで働いているのは、ほとんどが50～60代の女性で、男性のパート従業員はIさんのほかに、別のスーパーを退職した60代の男性が一人だけいる。男手が少ないために、Ｉさんは職場では頼りにされているという。

「仕事は鮮魚コーナーのバックヤードで台車や品出しで使用する長いプレートなどを洗ったり、消毒液をかけたり。魚をさばいた後に床が血のりで汚れるので、それをデッキブラシで洗ったり。マイナス20度の冷凍庫からマグロや貝類などの商品を取り出し、プラスチックのトレーに載せ、ラップして鮮魚コーナーに並べるのも私の役目です」

スーパーの品出しは、売り場に隙間なく商品を埋めていかなければならない。夕方17～18時頃は次々と商品がハケていくので、商品を冷凍庫から出しては並べるの繰り返しで、息つく暇もない。

「夕方に商品を運ぶときは、スーパーの中が混雑しているので、お客さんにぶつからないように気を遣います。土日は子ども連れが多く、店内を子どもが走り回るのでとても危ない。忙しい時に限って商品の場所を尋ねるお客さんも多くて、まだ自分も売り場のことを把握しきれてないので、迷うことばかりです」

勤務時間は12～21時。休みは火曜と木曜日、時給は1000円だ（Iさんの県の最低賃金は2025年2月現在で956円）。

「以前は車で病院を回り、医師に薬の説明をする仕事でした。今は体を使う仕事だから大変です。もうちょっと給料がよければいいんですけどね。でも製薬会社にいた時よりは、プレッシャーからは解放されています。物足りなさはありますが、今の時給では仕方がないですよね」

知的労働から肉体労働へ。シニアが労働参加する際には、体力が求められる。

居場所を失う50代社員

Iさんが長年勤めてきたMRは、転勤が多い職種である。Iさんは西日本を中心に3～5年ごとに、県をまたいだ転勤を経験してきた。

「最後には西日本のある県にいたのですが、そこの上司がちょっとしたことで怒鳴る人で。私よりも5歳くらい若い人でした」

会社は年功序列が廃止され、Iさんの周りも30～40代の管理職が増えていた。Iさんたち50代の社員は居心地が悪くなっていたという。

「50代の人は上手く立ち回る人間もいれば、いじめられる人もいました。半々くらいですね。目標を100％達成していても、『あなたは〇〇が足りない』とか難癖を付けられ、なぜかやり玉にあげられるんです」

その昔、女性社員は30歳までに「寿退社」をしないと、社内に居場所がなくなるという風潮があった。今は50代の社員がプレッシャーをかけられる時代なのだろうか。

「かつては私も、管内で営業成績トップだったこともあるんです。でもIT化が進んでから、社内が妙にせかせかしてやりにくくなった。パワーポイントやエクセルでこれまでの実績を報告するとか、社内テストを受けるみたいなのが多くなりました。辞める数年前にはセカンドライフなんとかっていう早期退職制度が導入され、それを勧められる機会が増えて」

早期退職プロジェクトの名称は「セカンドステージ・キャリア」「セカンドキャリア・プラン」「タレント・マッチング」といったカタカナが多い。カタカナ語には、実態をぼかす効果があるのだろうか。

「セカンドステージ」「キャリア」と言われると、未来への展望が開けるような錯覚を起こすが、実際には「解雇」臭を消そうとしているのだろう。

Iさんが社内でやりづらさを感じていた時に、追い打ちをかけるようにコロナ禍がはじまった。慣れないオンラインミーティングに、Iさんのやる気はさらに減退したという。

「私の会社は組合も弱く、泣きつく先もなかった。結局、早期退職に応じました」

退職金は手取りで1000万円。会社の確定拠出年金も2000万円あり、これらを手にIさんは長年勤めた会社を去ったのである。

「メンタル大丈夫ですか？」

現在のスーパーのパートは、製薬会社を退職したIさんにとって3つ目の仕事だ。

「会社を退職してからはしばらく兄貴がやっている会社を手伝いましたが、給料がかなり低かったので、貯金や退職金を取り崩しはじめました」

兄の会社を1年半で退き、その後は半年ほど就職浪人。求人ページで見つけた別の会社のＭＲとして1年ほど働いたが、契約社員だったために契約は1年で打ち切られた。

「今はどこの製薬会社も正社員のＭＲを減らして、契約社員みたいな人を増やしているんですよ。私の場合はちょうど60歳になってしまい、声がかからなくなりました。その後、同じような仕事を探しましたが、地元では見つからなかった」

Iさんは60歳から年金を繰り上げ受給し始めた。受給額は月10万円。妻はまだ60歳になっていないので、未受給である。

「実は年金を受給するまで、自分がいくらもらえるか調べてなかったのです。なんとなく少ないというのは予想していましたし、60歳以降も働かなければいけないとは思っていましたが」

Iさんは自分の受給額の少なさにショックを受けていた。

シニアに話を聞いていると、年金の知識に乏しい人が多いことに驚かされる。「ねんきん定期便」の見方がわからないという人、受給が開始されてはじめて額を知ったという人もいる。また年金からは、所得税や住民税、国民健康保険や介護保険などの社会保険料も引かれ、手取りがわずかなことに驚く人もいた。

年金に関する情報は、60歳になるのを待たず一刻も早く入手しておく必要がある。しかしそこにアクセスできない、方法がわからないという人は多い。最寄りの年金事務所の窓口に問い合わせることが最も確かな方法だが、それも平日の日中しか対応してもらえず、予約も必要だ。

Iさんは年金受給を開始してからもハローワークで仕事を探した。しかし、60歳を過ぎてからの就職活動は想像以上に困難を極めた。

「図書館や公共施設の館長みたいな仕事があったのですが、それらはマネジメント経験がないと応募不可でした。あとは工場や大変そうな営業の仕事しかなくて」

営業の経験が生かせるかもしれないと、Iさんはとある住宅リフォームの営業の面接も受けたという。

「戸別訪問して飛び込み営業なんかをやる仕事だったみたいで、面接で『メンタル大丈夫ですか？』って聞かれて。相当メンタルが強くなければできない仕事なんだと思い、辞退しました」

結局、Iさんにとって「やってもいいかな」と思える仕事は、スーパーだけだった。

「なんか飛んでいった」1000万円

スーパーの手取りは健康保険や厚生年金を差し引いて月14万円。月７万円の住宅ローンは72歳までかかる。しかもIさんの妻は数年前から難病にかかっていて、その心配もある。

頼みの退職金は、あっという間になくなったという。

「この数年で1000万円なくなりましたね。妻の医療費？ いや、そういうわけでもなくて、本当になんか飛んでいきました。大きな出費と言えば、家のリフォームくらいですが、なーんか飛んでいきました」

Iさんは破れかぶれに言った。長年勤めた会社を退職した後に、1000万円ほどをいつの間にか使い切ったというケースは何度か耳にした。収入が激減しているのに、生活レベルを落とせないことが原因になっているのだろう。

Iさんは最近スーパーで、豆腐や納豆など、和食売り場の品出しと、清涼飲料水の品出しも担当するようになった。

「ペットボトルは重いですよ。1.5リットルや2リットル入りのペットボトルが6本入っている段ボールや、200ミリリットルが24本入りの段ボールを台車に載せて運びます。夏場はかなりペットボトルが売れるので、それを10往復くらいする。重いですし、きついです。私と同じ60代の男性パートの人は、ヘルニアになりました」

Iさんはボソリとつぶやく。

「今思えば早期退職を受け入れずに、もとの会社で我慢していればよかったかな……」

文／若月澪子

