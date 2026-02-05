ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > カズレーザーが人付き合いを巡る対談で苦笑「いっぱい周りに…」 二階堂ふみとカズレーザーが結婚 カズレーザー メイプル超合金 投資 ゴールド ドバイ YouTube スポニチアネックス カズレーザーが人付き合いを巡る対談で苦笑「いっぱい周りに…」 2026年2月5日 20時3分 リンクをコピーする お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が5日までに更新されたYouTubeチャンネル「5年後の世界」に出演。元ゴールドマン・サックスで、投資家・田中渓氏との対談で苦笑する場面があった。「貧乏になる人付き合い」というテーマになると、田中氏は「人付き合いはある程度の年齢までやらなきゃいけない。そういう人と付き合ってるから、得られることもあると思うんですけど」と切り出す。そこで「でも一生グチを 記事を読む 関連の最新ニュース 二階堂ふみとカズレーザーが結婚 記事時間 11/12 06:15 カズレーザー、二階堂ふみとの結婚は興味本位「良いことしかない」 記事時間 11/08 21:34 安藤なつ、カズレーザーの入籍に立ちあう「うれしかったなあ」 記事時間 10/23 19:36 妻・二階堂ふみのことは「社長って呼んでる」カズレーザーが明かす おすすめ記事