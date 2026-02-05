配車サービスや宅配サービスで知られるUber Technologiesが2025年第4四半期と2025年全体の決算発表を行いました。Uberの月間アクティブユーザー数は2億人を突破し、第4四半期の収益は前年同期比20％増の144億ドル(約2兆2600億円)、年間収益は前年同期比18％増の520億ドル(約8兆1600億円)となっています。2026年はロボタクシーの展開地域を香港、マドリード、ヒューストン、チューリッヒなどに拡大する予定だとのことです。Uber Tec