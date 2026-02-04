黒岩祐治知事（資料写真）神奈川県は４日、黒岩祐治知事（７１）が慢性硬膜下血腫のため入院したと発表した。同日手術する。退院予定日は未定。当面の間、職務代理者は置かない予定という。県によると、知事は３日に横浜市中区でテレビ番組を収録後、体調不良により、その後の公務を取りやめ、病院で検査を受けた。当時会話はできる状態だったが、数日前から足のもつれや頭痛の症状があったという。慢性硬膜下血腫は頭部を痛