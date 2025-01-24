元SMPA・中居正広の女性トラブルにフジテレビ社員の関与が疑われる問題で、元フジテレビキャスターで現・神奈川県知事の黒岩祐治が自らの見解を示した。【写真】「他に選択肢はなかった」酷評された黒岩神奈川県知事以外の候補者面々1月21日の定例会見で「フジテレビ社長の記者会見は当然中継されると思っていたので、中継がなくびっくりした。映像もないと聞いてがくぜんとした」と語った。各企業がフジテレビへの広告を控え