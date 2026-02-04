お笑いタレントの横澤夏子（35）が3日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。娘が離乳食を卒業したきっかけを明かした。横澤は2017年に結婚し、2020年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産。この日のゲストである、モデル・タレントの「くみっきー」こと舟山久美子が1歳長女の離乳食作りが大変だと語ると、横澤は「（三女と）たった1年しか違わないのに、懐かしい〜」と余裕の表情を見せ