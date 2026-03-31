横澤夏子 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

横澤夏子の「母親ネタ」に専門家が指摘「これはひどい（笑）」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 31日の「ノンストップ！」では、横澤夏子の「ネタ」動画を紹介した
  • 自転車に子ども3人を乗せて走行し、スマホで「ながら通話」するという内容
  • 専門家は「これはひどい（笑）」とし、横澤は封印したネタだと笑顔を見せた
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