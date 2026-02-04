国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が3日、衆院選（8日投開票）に向けた神戸市内での街頭演説後、記者団の取材に応じた。 【写真】偶然すぎる！プライベートの維新・藤田共同代表と万博会場でばったり 玉木氏は、報道各社による衆院選中盤の情勢調査で、自民党が233議席の単独過半数を大きく上回り、日本維新の会との与党で300議席超をうかがい大勝するという予測に「300議席、自民党だけで取るとそれはすごいことです