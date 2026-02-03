三井住友トラストクラブが発行する「ダイナースクラブカード」の会員限定特典企画である「ダイナースクラブ カルチャーラボ」。その中でも屈指の人気を誇るイベントが「大使館を訪ねて」シリーズ。普段は一般客が入れない在日外国大使館の施設内で、その国の文化や歴史観光、食を体験できるプログラムだ。「ルーマニア大使館」(東京都港区)で開催された同イベントの様子をお届けしたい。普段は入れないルーマニア大使館へ!○ルー