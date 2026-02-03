中途採用した社員が、前職で横領し懲戒解雇されていた事実が発覚―。人事・経営者にとって背筋が凍るような事態ですが、「経歴詐称＝即懲戒解雇」と判断してしまうのは非常に危険です。処分を誤れば、解雇が無効となり、逆に会社が損害賠償を請求されるリスクもあります。本記事では、前職での不祥事を隠していた社員を懲戒解雇できるのか、実務上の判断基準と企業が取るべき現実的な対応策を解説します。中途採用した社員に前職で