バレーボールのSVリーグ男子オールスター戦（1日）で大阪ブルテオンの西田有志が見せた「スライディング土下座」が中国でも話題になった。日本メディアのTHE DIGESTによると、西田はスキルを競う「サーブストラックアウト」で打ち込んだサーブがコート外にいた大会運営の女性スタッフに直撃すると、女性スタッフのもとへ全力でダッシュし、ヘッドスライディングして土下座するような形で陳謝した。中国でも直播吧など複数の