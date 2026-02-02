日本バスケットボール協会が発表日本バスケットボール協会（JBA）は2日、男子代表ヘッドコーチのトム・ホーバス氏と契約終了したことを発表した。「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、JBAとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至った」と説明している。ホーバス氏は2015年に女子代表のコーチに就任。2021年の東京五輪ではチームを準優勝に導いた。同年か