県内の商業施設で女性のスカートの中を盗撮した疑いで2日、県立高校教諭の男が逮捕されました。性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、合志市須屋に住む県立湧心館高校教諭の西生元喜容疑者（37）です。警察によりますと西生容疑者は1日午後1時20分頃、県北部にある商業施設のゲームセンターで20代女性の後ろからスカートの下にスマートフォンを差し出し中を撮影した疑いが持たれています。女性が