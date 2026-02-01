第1話のTVerでの再生数が500万回を突破するなど、話題を集める鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系）。【写真】見覚えがある！ロケ地となった武蔵村山のケーキ店松山ケンイチ演じるパティシエが、行方不明となっていた会計コンサルタントの妻殺害の濡れ衣を着せられそうになり逃亡。命を落とした刑事（鈴木亮平）に“リブート”し、真犯人を追うーーというストーリーだ。ロケで使用された洋菓子店は「猫の手も借りたい