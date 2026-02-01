災害級の大雪となっている青森市ではきのう夜、54歳の農業・鹿内亨さんが軒下の雪に埋もれた状態で見つかり、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、鹿内さんは午後から自宅敷地内で屋根の雪下ろしをしていて、屋根から落ちた雪に巻き込まれた可能性が高いとみられています。