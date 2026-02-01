麻薬取締法違反などの疑いで書類送検され、不起訴処分となっていた女優の米倉涼子さんが2026年1月31日、個人事務所「Desafio（デサフィオ）」公式サイトを通じてメッセージを公開した。「私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」米倉さんをめぐっては、25年秋に「週刊文春」などが米倉さんの自宅に捜査機関が入ったことを報じていた。また、26年1月20日には「麻薬取締法違反の疑い」で書類送検されたとの報道が注目を