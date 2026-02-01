麻薬取締法違反などの疑いで書類送検され、不起訴処分となっていた女優の米倉涼子さんが2026年1月31日、個人事務所「Desafio（デサフィオ）」公式サイトを通じてメッセージを公開した。

「私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」

米倉さんをめぐっては、25年秋に「週刊文春」などが米倉さんの自宅に捜査機関が入ったことを報じていた。また、26年1月20日には「麻薬取締法違反の疑い」で書類送検されたとの報道が注目を集め、30日には複数報道で東京地検が米倉さんを不起訴処分としたと伝えられた。

こうした中、米倉さんは31日、公式サイトにメッセージを公開した。

「関係者及びファンの皆様」と題した声明では、「関係者及びファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」などと騒動を謝罪。その上で、「私は、本年1月30日、不起訴処分となりました。これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」と説明した。

つづけて、「ご心配をおかけした皆様に対し、いったい何があったのかを私自身が説明すべきであるというご意見もあろうかと存じます」とした一方、「私が発言することで、その内容が独り歩きし、思いもよらない形で各方面へご迷惑をおかけする可能性もある」として説明は行わない方針を示した。

「弁護士の指導を踏まえ、私からの説明は控えさせていただきます」

その上で、活動を自粛していた期間中の過ごし方について、「これまでの人生や自身の活動について、見つめ直しておりました」と明かし、「米倉涼子という存在は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様、力になってくださった多くの皆様に支えられて、これまで歩んでこられたのだという事実を改めて強く実感いたしました」と振り返った。

今後について、「今の私に出来ることは、初心に立ち返り、何事にも真摯に取り組んでいくことだと考えております」と活動の再開を示唆した。

SNSでは、経緯の説明を控えるとした米倉さんの対応について、「なぜそうなのか説明せずに何も無かったかのように振る舞うのは勝手だが、コチラは勝手に不信感を持ち続けることになる」「詳細説明はしない。批判したい人はどうぞ感。不起訴だから良くね？ て、、、感じ」など厳しい声も寄せられている。